Unfall in Nürtingen: 24-Jähriger fährt gegen geparktes Auto – Hoher Schaden

Unfall in Nürtingen

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 17.500 Euro. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Samstag ein 24-Jähriger verletzt worden. Der junge Mann war ersten Erkenntnissen nach aus medizinischer Ursache von der Straße abgekommen und gegen ein geparktes Auto gefahren.











Link kopiert

Am Samstagabend ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein 24-Jähriger gegen ein geparktes Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei hatte er wohl wegen einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Er musste nach dem Unfall in eine Klinik gebracht werden.

Der Mann fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Reuderner Straße in Richtung Kirchheim, als er auf Höhe einer Gaststätte nach links von der Straße abkam und frontal mit seinem Mini Cooper gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford fuhr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 17.500 Euro.