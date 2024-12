Unfall in Nürtingen: 22-Jähriger fährt über Rot – Auto landet nach Zusammenstoß auf der Seite

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/Kipp

Ein 22-Jähriger fährt am Dienstagabend in Nürtingen aus unklaren Gründen über eine rote Ampel. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto und der Smart des jungen Mannes landet auf der Seite.











Nach einem Unfall an der Wörthbrücke in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend ein Smart auf die Seite gekippt. Den Angaben der Polizei zufolge missachtete der 22-jährige Fahrer an der Kreuzung mit der Millotstraße eine rote Ampel, als er gegen 23 Uhr von der Neckarstraße her über die Kreuzung fuhr.

So stieß er mit einem von rechts kommenden Hyundai zusammen, dessen 57-jähriger Fahrer bei Grün über die Ampel gefahren war. Durch den Aufprall wurde der Smart nach links abgewiesen, prallte gegen ein Schild und eine Verkehrsinsel und kippte schließlich auf die Seite. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 13.000 Euro, beide Autos wurden abgeschleppt.