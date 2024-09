Unfall in Nürtingen: 19-Jähriger missachtet Vorfahrt und verletzt zwei Personen

Unfall in Nürtingen

1 Die beiden 54 und 52 Jahre alten Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe./Symbolbild Rettungsdienst

In Nürtingen (Kreis Esslingen) wurden am Sonntag zwei Personen bei einem Unfall verletzt. Ein 19-Jähriger hatte den beiden die Vorfahrt genommen und die Autos waren kollidiert.











Am Sonntagnachmittag hat ein 19-jähriger Autofahrer in Nürtingen (Kreis Esslingen) offenbar die Vorfahrt eines 54-Jährigen missachtet. Er fuhr mit seinem Wagen in die Seite des anderen Mercedes, wodurch den 54-Jährige und seine Beifahrerin verletzt wurden, berichtet die Polizei.

Der Unfall passierte gegen 17 Uhr in der Kalkoferstraße. Der 19-Jährige fuhr in Richtung Plochinger Straße und missachtete an der Kanalstraße die Vorfahrt des anderen Mannes. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.