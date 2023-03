Großeinsatz in Oberboihingen Bundespolizei sperrt Bahnhof ab

Am Bahnhof in Oberboihingen (Kreis Esslingen) werden am Montagnachmittag Löcher in einem Fahrkartenautomaten entdeckt. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Der Bahnhof wird mehrere Stunden gesperrt.