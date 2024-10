Unfall in Niedersachsen: Jugendliche mit Auto unterwegs - 16-Jähriger stirbt

1 Bei einem Unfall in Niedersachsen ist ein 16-Jähriger ums Leben gekommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Reiss

Die Autofahrt von zwei 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen in Niedersachsen hat für älteren der beiden ein tödliches Ende genommen. Bei einem Unfall auf einem Feldweg überschlug sich das Fahrzeug und landete in einem Graben unter Wasser.











Die Autofahrt von zwei 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen in Niedersachsen hat für den älteren der beiden ein tödliches Ende genommen. Die Jugendlichen waren offenbar in der Nacht zu Sonntag mit einem Kleinwagen auf einem Feldweg in der Nähe von Söllingen unterwegs, wie die Polizei am Montag in Wolfsburg mitteilte.

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam das Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem wasserführenden Graben. Erst vier bis fünf Stunden später entdeckte eine Spaziergängerin das fast vollständig unter Wasser stehende Fahrzeug und alarmierte die Rettungskräfte.

14-Jährige kommt mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus

Diese konnten den 16-Jährigen nur noch tot bergen, der 14-Jährige war ansprechbar und wurde gerettet. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist auch noch unklar, welcher der beiden Jugendlichen am Steuer saß. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem 14-Jährigen eine Blutentnahme an.