Unfall in Neuhausen: Zu schnell abgebogen – 23 000 Euro Schaden

Unfall in Neuhausen

1 Die Polizei schätzt den Schaden, der bei dem Unfall entstand auf 23 000 Euro. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Beim Abbiegen war eine 18-Jährige am Montag offenbar zu schnell. Deshalb geriet sie zu weit nach links und stieß gegen ein anderes Auto. Bei dem Unfall in Neuhausen (Kreis Esslingen) entstand hoher Schaden.











Bei einem Unfall in Neuhausen (Kreis Esslingen) ist am Montag ein hoher Schaden entstanden. Nach Angaben der Polizei war offenbar eine 18-Jährige beim Abbiegen zu schnell gefahren und so mit einem Auto zusammengestoßen, das auf einer Linksabbiegespur wartete.

Die 18-Jährige wollte gegen 15 Uhr von der Plieninger Straße nach rechts in Richtung Schorndorf abbiegen, dabei kam es zu dem Unfall. Vermutlich war sie zu schnell gewesen und deshalb nach links gekommen und gegen den Wagen der 27-Jährigen gefahren. Diese klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen, musste aber nicht behandelt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 23 000 Euro.