Unfall in Neuhausen: Zeuge findet gestürzten Radler – Unter Alkoholeinfluss gegen Sprinter gefahren?

1 Der Rettungsdienst brachte den verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Bei einem Unfall in Neuhausen (Kreis Esslingen) hat sich am Donnerstagabend ein 32-Jähriger so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.











Ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in der Hauffstraße in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) verletzt. Nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen ist der Mann gegen 19.30 Uhr mit einem am Straßenrand geparkten Sprinter kollidiert.

Stand der Mann unter Alkoholeinfluss?

Ein Zeuge entdeckte den gestürzten Radfahrer wenig später auf der Fahrbahn und verständigte den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Weil die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Verletzte Alkohol rochen, ordneten sie eine Blutprobe an. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.