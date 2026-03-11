Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge am Dienstagabend in Neuhausen ist ein hoher Schaden entstanden. Die Westumfahrung wurde vorübergehend gesperrt.











Ein Schaden in Höhe von mehr als 20 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Landesstraße bei Neuhausen entstanden. Den Angaben der Polizei zufolge war ein 20-Jähriger gegen 18.20 Uhr mit seinem Auto von einem Feldweg auf die Landesstraße eingebogen. Dabei nahm er einem 26 Jahre alten Autofahrer, der von der Autobahn in Richtung Bernhausen unterwegs war, die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Westumfahrung wird kurzzeitig gesperrt

Der Wagen des 20-jährigen Unfallverursachers wurde durch den Zusammenprall laut der Polizei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme wurde die Neuhausener Westumfahrung kurzzeitig gesperrt, sodass es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Nach den Angaben der Polizei war die Verbindung gegen 19 Uhr geräumt und wieder frei befahrbar.