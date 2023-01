1 Sowohl das Gebäude als auch der Lastwagen werden durch den Unfall beschädigt. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Am Donnerstagmorgen rangiert eine 54-jähriger Lastwagenfahrer sein Fahrzeug in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen). Er touchiert dabei ein Wohnhaus. Durch den Unfall entsteht ein Schaden in Höhe von 80 000 Euro.















Link kopiert

Ein Verkehrsunfall mit hohem Gebäude- und Fahrzeugschaden hat sich am Donnerstagmorgen in der Gemeinde Neuhausen ereignet. Nach Angaben der Polizei ist ein 54 Jahre alter Mann gegen 8.45 Uhr beim Rangieren an der Neuhausener Kreuzung – Lindenstraße, Burgstraße und Panoramastraße – mit seinem Lastwagen der Marke Volvo an einem Wohngebäude hängengeblieben. Hierbei entstand der Polizei zufolge einer ersten Schätzung nach ein Schaden an dem Gebäude in Höhe von ungefähr 50 000 Euro. Der Schaden an dem Lastwagen beläuft sich den Angaben zufolge auf weitere circa 30 000 Euro.