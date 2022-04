1 Am Hyundai ist ein Schaden von etwa 10 000 Euro entstanden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug hat sich ein Fahrer eines Kleintransporters am Freitagmittag in Neuhausen auf den Fildern unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Fahrerin des beschädigten Hyundai parkte gegen 14.30 Uhr in der Mörikestraße, um in einer Bäckerei einzukaufen. Sie hörte ein lautes Unfallgeräusch und sah einen Kleintransporter, der sich in Richtung Wolfschlugen entfernte. Die Hyundai-Fahrerin versuchte erfolglos, mit ihrem stark beschädigten Fahrzeug den Verursacher zu verfolgen, ein Kennzeichen konnte sie nicht ablesen. Der Schaden am Hyundai beträgt etwa 10 000 Euro.

Der Kleintransporter hatte eine offene Pritsche und ein graues oder weißes Führerhaus, des Weiteren dürften Schäden an der rechten Fahrzeugseite entstanden sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu wenden.