Als eine 24-Jährige Dienstagmittag eine Straße am Ortsrand von Neuhausen (Kreis Esslingen) zu Fuß überqueren wollte, wurde sie von einem Auto erfasst. Sie trug nach ersten Erkenntnissen der Polizei leichte Verletzungen davon.















Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag am Ortsrand von Neuhausen erlitten. Ein 59-Jähriger war laut Polizeiangaben mit seinem Auto gegen 15.50 Uhr auf der Landstraße von der Autobahn herkommend in Richtung Bernhausen unterwegs. Zeitgleich überquerte an der Kreuzung mit der Plieninger Straße eine 24-Jährige zu Fuß die L1209, um von einer Tankstelle herkommend zu einem gegenüberliegenden Feldweg zu gelangen.

Hierbei wurde sie von dem PKW des Mannes, der bei Grün über die Ampel gefahren war, erfasst. Seine Sicht war nach links durch verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge auf der Abbiegespur beeinträchtigt. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, konnte diese nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der PKW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit.