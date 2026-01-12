Unfall in Neuhausen: Feuerwehr-Großeinsatz und drei Verletzte nach Kreuzungscrash

1 Bei einem Autounfall in Neuhausen wurden drei Personen verletzt. Foto: SDMG

Zwei Pkw sind in Neuhausen (Kreis Esslingen) aus unbekannten Gründen miteinander kollidiert. Dabei gab es mehrere Verletzte.











Link kopiert

In Neuhausen (Kreis Esslingen) sind am Sonntagabend zwei Pkw miteinander kollidiert. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei bis drei Personen leicht verletzt. Der Unfall soll sich gegen 20.06 Uhr auf einer Kreuzung auf der L 1209 ereignet haben.

Wie es zu der Kollision gekommen ist, sei aktuell noch unklar. Laut Polizei stehe jedoch ein Rotlichtverstoß im Raum. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort.