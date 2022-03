1 Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: dpa /Stefan Puchner

Am Sonntagabend ist ein 30-jähriger Autofahrer in Neuhausen (Kreis Esslingen) verkehrswidrig abgebogen und hat einen Unfall mit einem entgegenkommenden Fahrzeug verursacht. Dabei wurden vier Menschen verletzt.















Vier Verletzte und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, den ein 30-Jähriger am Sonntagabend an der Einmündung L 1204 / Nürtinger Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße aus Richtung Plieningen kommend unterwegs und wollte an der Einmündung in Richtung Scharnhausen einbiegen. Dabei fuhr er laut Polizeiangaben von der Geradeausspur bei Grün in die Einmündung ein und bog verkehrswidrig nach links in die Nürtinger Straße ein. Dadurch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 43-Jährigen, der die Einmündung geradeaus in Richtung Plieningen überqueren wollte. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Der 43-Jährige, der nicht angegurtet war, wurde wie seine beiden Mitfahrer im Alter von 44 und 48 Jahren, von denen der ältere auch nicht angeschnallt war, leicht verletzt. Während der 43-Jährige selbst einen Arzt aufsuchen konnten, mussten seine Mitfahrer vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war eine Spezialreinigungsmaschine erforderlich, weshalb eine kurzfristige Sperrung der Landesstraße erforderlich war.