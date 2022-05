1 Wie schwer die Verletzungen der 35-Jährigen sind, ist noch nicht bekannt. Foto: dpa/Andreas Gebert

Beim Abbiegen kollidierte ein 29-jähriger Autofahrer Dienstagmittag in Neuhausen (Kreis Esslingen) mit einer 35-jährigen Radfahrerin. Die 35-Jährige musste in eine Klinik eingeliefert werden.















Link kopiert

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Neuhausen in eine Klinik gebracht werden. Ein 29-Jähriger war nach Angaben der Polizei gegen 13.50 Uhr mit seinem Auto von der Scharnhäuser Straße nach links in die Schönbuchstraße abgebogen. Hierbei kollidierte er mit einer entgegenkommenden und in Richtung Ortsmitte fahrenden, 35 Jahre alten Radlerin. Die Frau stürzte im Anschluss von ihrem Trekkingrad und verletzte sich hierbei. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf rund 5 000 Euro.