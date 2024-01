Unfall in Neuhausen: Autofahrerin übersieht Fußgänger auf Zebrastreifen

1 Der Notarzt musste den 47-jährigen Fußgänger versorgen, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Am Montagnachmittag hat eine Autofahrerin auf einem Zebrastreifen einen Fußgänger übersehen und angefahren. Der 47-Jährige wurde dadurch so schwer verletzt, dass er von einem Notarzt versorgt werden.











Bei einem Unfall in Neuhausen (Kreis Esslingen) wurde am Montag ein 47-jähriger Fußgänger angefahren und verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte eine 59-jährige Autofahrerin den Mann übersehen, als er einen Zebrastreifen überquerte.

Die Frau fuhr gegen 17.20 Uhr von der Esslinger Straße auf die Bahnhofstraße. Kurz nachdem sie abgebogen war übersah sie den offenbar dunkel gekleideten Fußgänger auf einem Zebrastreifen. Der Mann wurde von dem Auto erfasst und verletzt. Ein Notarzt musste in noch an der Unfallstelle versorgen, danach wurde er in eine Klinik gebracht. Wie schwerwiegend die Verletzungen sind, ist noch unklar. Am Unfallauto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.