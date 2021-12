Unfall in Neuhausen auf den Fildern

1 Bei dem Unfall ist am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstanden Foto: imago images/Sabine Gudath

Eine 18 Jahre Autofahrerin ist an einer Ampel auf der L 1202 in Richtung Neuhausen (Kreis Esslingen) auf das Fahrzeug vor ihr aufgefahren. Die Unfallverursacherin stand wohl unter Drogeneinfluss.















Neuhausen - Möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Substanzen hat eine 18-Jährige am Montagmorgen einen Verkehrsunfall auf der L 1202 verursacht. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug gegen 7.15 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Neuhausen unterwegs. Dabei fuhr sie an einer Ampel auf das vor ihr wartende Auto eines 55-Jährigen auf. Verletzt wurde dabei niemand. Weil während der Unfallaufnahme der Verdacht entstand, dass die 18-Jährige möglicherweise Drogen eingenommen hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.