An Ampel aufgefahren

Unfall in Neuhausen

1 Der 53 Jahre alte Autofahrer wurde durch den Unfall verletzt. Foto: /Stefan Puchner

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) auf das Fahrzeug eines 53-Jährigen aufgefahren.















Link kopiert

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind laut Polizeiangaben die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der Plieninger Straße in Neuhausen auf den Fildern ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 21.45 Uhr mit seinem Auto auf der Plieninger Straße unterwegs. Er erkannte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 53-Jähriger mit seinem Fahrzeug vor der Ampel an der Einmündung Scharnhäuser Straße bremsen und anhalten musste.

Der 22-Jährige reagierte zu spät und fuhr auf das Auto des 53-Jährigen auf. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 53-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es ist ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden.