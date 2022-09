1 In Neuhausen musste nach einem Unfall ein Pkw abgeschleppt werden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

In Neuhausen (Kreis Esslingen) hat eine Frau offenbar unter Alkoholeinfluss eine rote Ampel überfahren und ein anderes Auto gerammt.















Am Sonntagabend kam es in Neuhausen (Kreis Esslingen) auf der L1204 zwischen dem Körschtalviadukt und der Neuhausener Straße zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 48-Jährige in ihrem Wagen von Plieningen kommend nach Neuhausen. Gegen 20.45 Uhr fuhr sie über die rote Ampel an der Autobahnauffahrt, weshalb ihr Auto mit dem Wagen einer 21-Jährigen zusammenstieß. Beide Frauen blieben augenscheinlich unverletzt, der Wagen der Unfallverursacherin musste jedoch abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 7 500 Euro und stellte bei der 48-Jährigen im Verlauf der Unfallaufnahme fest, dass die Frau offenbar getrunken hatte. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb die Frau ihren Führerschein abgeben musste.