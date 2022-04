1 Den bei den Unfall in Neuhausen entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 80-Jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Neuhausen (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammengestoßen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.















Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Neuhausen musste ein Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 80-Jährige mit seinem E-Bike um kurz nach 16.30 Uhr auf dem Feldweg in Verlängerung der Schillerstraße in Richtung Neuhausen unterwegs. Auf Höhe des Grüngut-Sammelplatzes kam es zu einem Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto eines 67 Jahre alten Mannes. Der Senior stürzte zu Boden.

Der 80-Jährige kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.