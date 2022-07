1 Ob noch weitere geparkte Fahrzeuge oder Gegenstände beschädigt wurden, wird noch geklärt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Neuhausen (Kreis Esslingen) gegen ein geparktes Auto gefahren und geflüchtet. Der Fahrer stand so stark unter Alkoholeinfluss, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war.















Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag gegen 02.30 Uhr in Neuhausen gegen ein geparktes Auto gefahren und geflüchtet, teilte die Polizei mit. Passanten nahmen ihm schließlich seinen Autoschlüssel weg, als er versuchte, weiterzufahren. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen fuhr der 31-jährige Unfallverursacher mit seinem Wagen auf der Kirchstraße in Richtung Ortsmitte gegen ein am Fahrbahnrand parkendes Auto. Anschließend fuhr er weiter, musste seinen Wagen jedoch nach etwa 100 Metern abstellen, weil er beschädigt war und ein Reifen keine Luft mehr hatte.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, sprach den 31-Jährigen an, woraufhin er nach den Angaben zu Fuß flüchtete. Er kehrte jedoch kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurück und versuchte erneut, mit seinem Auto wegzufahren. Zwei weitere Passanten hielten ihn jedoch davon ab und nahmen ihm den Autoschlüssel weg.

Fahrer muss Führerschein abgeben

Als die alarmierten Polizeibeamten wenig später eintrafen, stellten sie fest, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Der Fahrer stand so stark unter Alkoholeinfluss, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war. Der Unfallverursacher wurde zum Polizeirevier Filderstadt gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Am Auto des 31-Jährigen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Schaden am geparkten Wagen konnte noch nicht bestimmt werden. Ob noch weitere geparkte Fahrzeuge oder Gegenstände beschädigt wurden, wird noch geklärt, teilte die Polizei mit.