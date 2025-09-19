Unfall in Neuhausen: 28-Jährige fährt auf stehenden Toyota auf – zwei Verletzte

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall bei Neuhausen (Kreis Esslingen) wurden am Donnerstag zwei Personen verletzt. Die Unfallverursacherin wurde in eine Klinik gebracht.











Link kopiert

﻿ Bei einem Auffahrunfall in Neuhausen (Kreis Esslingen) sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr fuhr eine 28-Jährige in ihrem Ford auf der L1204 in Richtung Esslingen, berichtet die Polizei.

An der Kreuzung mit der Nürtinger Straße übersah sie einen Rückstau und fuhr ins Heck eines stehenden Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls lösten im Ford der Unfallverursacherin die Airbags aus.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ebenso der 48-jährige Fahrer des Toyota. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Beide Autos wurden abgeschleppt, der Schaden beträgtnach Schätzungen der Polizei etwa 20.000 Euro.