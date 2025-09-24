Unfall in Neuhausen: 16.000 Euro Schaden nach Crash an Ampel – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Nach einem Zusammenstoß bei Neuhausen sucht die Polizei nach Zeugen um zu klären, welcher Fahrer über Grün gefahren ist.











﻿ Ein Ford und ein Mercedes sind am Dienstagabend an der Kreuzung L1204 und L1209 bei Neuhausen (Kreis Esslingen) zusammengestoßen. Der Unfall hat sich kurz vor 20 Uhr ereignet, wie die Polizei berichtet.

Der 50 Jahre alte Fahrer des Ford S-Max war auf der L1204 von Plieningen in Richtung Autobahnanschlussstelle Nellingen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 20-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der L1209 von Neuhausen in Richtung Scharnhausen. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Ford wurde durch den Aufprall gedreht, rutschte in eine Böschung und blieb dort stehen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt nach Schätzungen der Polizei aber etwa 16.000 Euro.

Da beide Fahrer angaben, bei Grün gefahren zu sein, bittet die Verkehrspolizei um Hinweise. Besonders Autofahrer, die an der Kreuzung standen und Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter 07 11 / 39 90 42 0 zu melden.