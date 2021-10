Unfall in Neuffen

1 Die 84-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Vier beschädigte Fahrzeuge und ein Schaden von rund 32.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 1210 bei Neuffen (Kreis Esslingen) ereignet hat.















Link kopiert

Neuffen - Eine 84-jährige Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag in Neuffen-Kappishäusern einen folgenschweren Unfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr die 84-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Ford Fusion vom Parkplatz Grundtobel nach rechts auf die L 1210 in Fahrtrichtung Metzingen ein und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender 39-Jähriger konnte seinen Ford Transit rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsen und so eine Kollision verhindern. Durch einen Fahrfehler betätigte die Seniorin in der Folge statt der Bremse das Gaspedal, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab. Am Ende der Böschung prallte sie gegen einen VW T-Roc, der seinerseits gegen einen daneben abgestellten Anhänger krachte.

Der Anhänger wurde durch den Aufprall gegen einen geparkten Skoda geschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Zwei der am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 32.000 Euro.