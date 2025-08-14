Unfall in Neuffen: Lastwagen fährt Fahrradfahrerin in Kreisverkehr an – schwer verletzt

1 Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/photothek.de

Bei einem Unfall in Neuffen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagmorgen eine 61 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Ein Lastwagen hatte sie angefahren.











﻿ Bei einem Unfall in Neuffen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Lastwagen die 61-Jährige in einem Kreisverkehr angefahren.

Demnach ereignete sich der Zusammenstoß gegen 6.50 Uhr im Kreisverkehr Hauptstraße. Ein 53-jähriger Fahrer eines Lastwagen war von der Straße Oberer Graben in den Kreisverkehr eingefahren. Dort prallte er mit einer 61-jährigen Radfahrerin zusammen, die sich bereits im Kreisel befand.

Die Frau stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Zeugen leisteten Erste Hilfe, ein Rettungswagen brachte sie anschließend in eine Klinik. Der Sachschaden an Lkw und Fahrrad lag bei mehreren tausend Euro.