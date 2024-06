Unfall in Neuffen: Junger Motorradfahrer fährt zu schnell und verletzt sich schwer

1 Der junge Mann musste nach dem Unfall in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: Mario Hoesel - stock.adobe.com/Mario Hösel

Bei einem Unfall bei Neuffen (Kreis Esslingen) hat sich am Donnerstag ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Offenbar war er für den Streckenverlauf zu schnell gefahren und hatte deshalb in einer Kurve die Kontrolle verloren.











Er fuhr bergab, als er am Parkplatz Siebenlinden in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Ersten Erkenntnissen nach hatte er seine Geschwindigkeit nicht an den Verlauf der Straße angepasst. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik.