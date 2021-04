1 In Neuffen wurde eine junge Frau bei einem Gleitschirmunfall leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/Eibner/Augst / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Nachdem sie wegen fehlender Thermik abgesunken war, verfing sich eine 19-jährige Gleitschirmfliegerin in einer Baumkrone. Die Bergwacht konnte die junge Frau mit leichten Verletzungen bergen.

Neuffen - Am Freitagabend gegen 18.00 Uhr blieb eine 19-jährige Gleitschirmfliegerin in einer Baumkrone hängen. Die junge Frau war am Startplatz Hohenneuffen-Nord in Richtung Beuren-Balzholz abgehoben. Schon kurz nach dem Start sackte sie jedoch auf der Höhe der unteren Baumgrenze stark ab, vermutlich wegen fehlender entsprechender Thermik. In ihrem Versuch, daraufhin die Landestelle Nord-Ost anzusteuern, blieb die 19-Jährige in einer Baumkrone hängen und wurde dabei leicht verletzt. Sie wähle jedoch selbst den Notruf und konnte von einer neunköpfigen Gruppe der Bergwacht Lenninger Tal geborgen werden. Mit leichten Verletzungen wurde die Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Laut Polizeisprecher entstand zudem am Gleitschirm ein Schaden in Höhe von geschätzt 2500 Euro.