Unfall in Neuffen: Fußgängerin auf Zebrastreifen offenbar von Linienbus erfasst

1 Die Frau wurde offenbar auf einem Zebrastreifen angefahren. (Symbolfoto) Foto: siro46 - stock.adobe.com

In Neuffen im Kreis Esslingen ist eine 49-Jährige verletzt worden. Sie wurde nach eigenen Angaben von einem Linienbus erfasst. Die Polizei sucht Zeugen.











﻿ Nach einem Unfall in Neuffen (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach Zeugen. Den Angaben eines Sprechers zufolge wurde eine 49-Jährige auf einem Zebrastreifen von einem Linienbus erfasst.

Der bisherigen Informationslage zufolge wollte die Frau gegen 13 Uhr über den Zebrastreifen in der Straße Oberer Graben queren, als sie eigenen Angaben zufolge von einem Linienbus erfasst wurde.

Sie wurde demnach leicht verletzt. Der noch unbekannte Fahrer des weiß-orangefarbenen Busses setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0 70 22 / 9 22 40 nach Hinweisen.