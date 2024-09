Unfall in Neuffen: Frau verliert Kontrolle über Motorroller – drei Personen verletzt

Unfall in Neuffen

1 Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Neuffen hat am Sonntagmittag eine 57-Jährige die Kontrolle über ihren Motorroller verloren. Sie erfasste eine Fußgängerin und fuhr gegen ein Verkehrsschild, das sie selbst und einen weiteren Passanten verletzte.











Bei einem Unfall in Neuffen (Kreis Esslingen) sind am Sonntagmittag drei Personen verletzt worden. Eine Frau hatte laut Angaben der Polizei die Kontrolle über ihren Motorroller verloren und zwei Passanten erfasst.

Die 57-Jährige wollte gegen 12.30 Uhr mit ihrem Roller von der Paulusstraße nach rechts in Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei verlor sie aber die Kontrolle und fuhr mit ihrem Roller in der Straße Oberer Graben über den Gehweg und auf einen gegenüberliegenden Parkplatz. Dabei wurde eine 26-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg von dem Roller erfasst und zu Boden geschleudert. Zudem wurde sie ebenso wie ein 51-Jähriger Passant von einem Verkehrszeichen getroffen, das der Motorroller ebenfalls umgeworfen hatte. Auf dem Parkplatz fuhr die 57-Jährige gegen einen geparkten Oldtimer, den Schaden konnte die Polizei noch nicht beziffern. Die Unfallverursacherin und der 51-Jährige mussten in einer Klinik behandelt werden, die Verletzungen der 26-Jährigen versorgte der Rettungsdienst vor Ort.