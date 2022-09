1 Die Fahranfängerin verwechselte das Gas- mit dem Bremspedal. (Symbolbild) Foto: picture alliance /Stefan Puchner

Am Montagabend ist eine 21-jährige Autofahrerin in Neuffen (Kreis Esslingen) über eine Verkehrsinsel geschanzt und prallte anschließend an einen Anhänger. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.















Wie die Polizei mitteilte, ist ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro bei einem Unfall am Montagabend in Neuffen entstanden. Eine 21-Jährige befuhr kurz vor 19 Uhr mit ihrem Auto den Kreisverkehr von Kohlberg herkommend und wollte in die Straße Oberer Graben in Richtung Beuren weiterfahren.

Ersten Polizeiermittlungen nach verwechselte die Fahranfängerin hierbei das Gas- mit dem Bremspedal und schanzte über eine Verkehrsinsel hinweg. Im Anschluss kollidierte sie noch mit dem Anhänger eines 28-Jährigen und kam erst nach etwa 100 Metern zum Stehen. Die Unfallbeteiligten blieben nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei unverletzt.