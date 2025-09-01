Unfall in Neuffen: Auto nimmt Motorrad die Vorfahrt – 20-Jähriger stürzt nach Zusammenstoß

1 Der junge Motorradfahrer konnte den Unfall trotz Bremsung nicht mehr verhindern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Bei einem Unfall bei Neuffen (Kreis Esslingen) hat ein 42-Jähriger am frühen Montagmorgen einem 20 Jahre alten Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß.











﻿Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer hat am Montagmorgen in Neuffen (Kreis Esslingen) Verletzungen erlitten. Gegen 5.40 Uhr war er mit seiner KTM auf der Albstraße unterwegs, als ein 42-Jähriger mit einem Toyota aus der Hofstettenstraße kam.

Nach Angaben der Polizei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des jungen Bikers. Dieser leitete zwar sofort eine Bremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern und stürzte.

Der Motorradfahrer verletzte sich leicht, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 1.300 Euro.