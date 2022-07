Unfall in Neuffen

1 Das Auto der 71-Jährigen musste abgeschleppt werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Offenbar wegen eines medizinischen Vorfalls hat eine 71 Jahre alte Frau am Montagnachmittag in Neuffen (Kreis Esslingen) die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Kurz vor einer Hauswand kam das Auto zum Stehen.















Eine medizinische Ursache könnte ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für ein schadensträchtiges Einparkmanöver am Montagnachmittag in der Albstraße in Neuffen gewesen sein. Eine 71-Jährige wollte gegen 14.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Albstraße einparken.

Plötzlich stark beschleunigt

Nachdem das Auto bereits in der Parklücke stand, beschleunigte das Fahrzeug plötzlich stark und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Anschließend fuhr das Auto über einen mit einem Gitter gesicherten, etwa 50 Zentimeter tiefen Absatz, gegen einen Stromverteilerkasten sowie eine mobile Toilette und kam letztlich kurz vor einer Hauswand zum Stehen.

Die Fahrerin, die unverletzt geblieben war, wurde anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt