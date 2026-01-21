Unfall in Nellingen: Rollerfahrer von Auto angefahren – 24-Jähriger verletzt in Klinik

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

In Nellingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstag ein 24-jähriger Rollerfahrer von einem Auto erfasst worden. Was ist bekannt?











﻿ Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist ein 24-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er vom Auto einer 77-Jährigen erfasst.

Demnach fuhr die 77-Jährige kurz nach 17 Uhr mit ihrem BMW in den Kreisverkehr von der Hindenburgstraße zur Esslinger Straße im Ortsteil Nellingen. Dabei nahm sie dem 24-Jährigen auf seiner Piaggio die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß.

Der junge Mann stürzte und wurde verletzt, ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro.