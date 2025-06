Unfall in Nellingen: Mountainbiker und Pedelec-Fahrer stoßen zusammen

B 27-Rastplatz bei Aichtal Mann löst mit knapp 2,8 Promille Streit aus und landet in Gewahrsam

Ein stark alkoholisierter 42-Jähriger hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz an der B 27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) ausgelöst. Er kam anschließend in Gewahrsam.