Unfall in Nellingen: Motorrollerfahrer flüchtet vor Kontrolle

Unfall in Nellingen

1 Ein Rollerfahrer ignorierte in Ostfildern zunächst eine Polizeikontrolle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 18-Jähriger Rollerfahrer wollte sich in Nellingen nicht von der Polizei kontrollieren lassen. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen.











Link kopiert

Mehrere Anzeigen erwarten einen 18-Jährigen, der sich am Sonntag gegen 1.45 Uhr in Ostfildern-Nellingen auf einem Motorroller einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Eine Streifenwagenbesatzung hatte versucht, den jungen Mann in der Adlerstraße anzuhalten. Dieser fuhr jedoch einfach weiter, beschleunigte und versuchte über einen schmalen Fußweg zu flüchten, wobei er allerdings zu Fall kam. Er zog sich leichte Schürfwunden zu – und wurde dann doch kontrolliert. Es zeigte sich rasch, dass er keinen Führerschein hatte und obendrein auch noch betrunken war.