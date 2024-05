Unfall in Nellingen: 67-Jährige auf Zebrastreifen angefahren

1 Die Frau hatte einen Zebrastreifen überqueren wollen. (Symbolbild) Foto: dpa/Ronald Wittek

An einem Zebrastreifen in Nellingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch eine Frau von einem Auto angefahren worden. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.











Link kopiert

Eine Fußgängerin ist am Mittwochvormittag an einem Zebrastreifen in Nellingen (Kreis Esslingen) von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 47 Jahre alter Mann gegen 11.40 Uhr mit seinem Ford von der Hindenburgstraße herkommend in den Kreisverkehr mit der Esslinger Straße ein und wollte diesen an der ersten Ausfahrt wieder verlassen. Dabei erfasste er mit seinem Wagen eine 67-jährige Fußgängerin, die auf dem dortigen Zebrastreifen die Straße überquerte. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden.

Laut Angaben der Polizei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Sachschaden am Fahrzeug ist laut Polizei nicht entstanden.