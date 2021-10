28-Jähriger verursacht Unfall in Nellingen

1 Der Unfallverursacher stand entweder unter Alkoholeinfluss oder wurde von Betäubungsmitteln beeinflusst (Symbolfoto). Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/Jens_Wolf

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 28-Jähriger hat in Nellingen (Kreis Esslingen) einen Verkehrsunfall verursacht. Das Kuriose: Der Mann besaß keine Fahrerlaubnis.















Nellingen - Ein Autofahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, hat am Samstagnachmittag in Nellingen (Kreis Esslingen) einen Verkehrsunfall verursacht. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge bog der 28-Jährige mit einem VW Passat gegen 17.40 Uhr von der Denkendorfer Straße herkommend entgegen der Einbahnstraße in die Wilhelmstraße ein und kollidierte hierbei mit dem Heck eines VW Multivan einer 36 Jahre alten Frau, die gerade rückwärts aus einer Hofeinfahrt ausparkte.

Anschließend streifte der Passat laut Polizei noch einen geparkten VW Golf. Da die hinzugerufenen Beamten beim Unfallverursacher nicht nur auf die fehlende Fahrerlaubnis aufmerksam wurden, sondern auch auf Anzeichen einer mutmaßlichen Beeinflussung von Alkohol oder Betäubungsmitteln, musste der 28-Jährige noch eine Blutprobe abgeben. Sein Pkw wurde abgeschleppt. Insgesamt schätzt die Polizei den Blechschaden auf 8000 Euro.

In Weilheim ereignete sich am Wochenende ein vergleichbarer Unfall. Dort entfernte sich ein 17-Jähriger, der ebenfalls keinen Führerschein besaß und unter Alkoholeinfluss stand, unerlaubt von der Unfallstelle. Mehr dazu lesen Sie hier.