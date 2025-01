Unfall in Neidlingen: Rennradfahrer fährt auf Auto auf und verletzt sich schwer

Unfall in Neidlingen

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

Bei einem Unfall in Neidlingen (Kreis Esslingen) wurde ein 56-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war aus unklaren Gründen auf einen bremsenden Pkw aufgefahren.











Link kopiert

Bei einem Unfall in Neidlingen (Kreis Esslingen) hat sich am Donnerstagmittag ein 56-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt. Er ist laut Polizeiangaben am Mittag auf einen bremsenden Pkw aufgefahren und gestürzt.

Der Mann fuhr gegen 12 Uhr in der Wiesensteiger Straße auf Höhe des Rathauses auf einen Renault auf. Dessen 63-jährige Fahrerin hatte wegen einer Engstelle dort abgebremst. Nach dem Unfall stürzte der 56-Jährige und stürzte, er verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Am Auto ging die Heckscheibe durch den Aufprall zu Bruch, die Polizei schätzt den Schaden auf 1500 Euro.