Unfall in Neidlingen: Betrunkener Radler schwer verletzt

Ein 38-Jähriger ist infolge eines Unfalls in Neidlingen schwer verletzt worden.

In Neidlingen (Kreis Esslingen) ist ein Fahrradfahrer infolge eines Unfalls schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann sehr betrunken.











Ein 38-Jähriger ist infolge eines Unfalls in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 1 Uhr mit seinem Pedelec in Neidlingen (Kreis Esslingen) in der Kelterstraße in Richtung Wiesensteig unterwegs, als er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger kollidierte.

Ein Anwohner habe den Unfall bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Im Verlauf der Unfallaufnahme sei bei dem 38-Jährigen Alkoholbeeinflussung festgestellt worden, teilt die Polizei weiter mit.

Radfahrer in Neidlingen wohl stark betrunken: Test ergibt fast drei Promille

Ein vorläufiger Alkoholtest habe einen Wert von fast drei Promille ergeben. Daraufhin wurde dem Radfahrer Blut für einen weiteren Test abgenommen.

Der Mann sei aufgrund seiner schweren Verletzungen nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht worden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.