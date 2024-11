Unfall in Nehausen: Betrunkene fährt auf Linienbus auf

1 Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Foto: dpa/Daniel Vogl

Mit ihrem Mercedes ist eine betrunkene Frau in Neuhausen auf einen Linienbus aufgefahren, der eine Leerfahrt hatte. Sachschaden: 20 000 Euro.











Link kopiert

Ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro ist am Freitag gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall in Neuhausen entstanden. Eine 55-Jährige war mit ihrem neuwertigen Mercedes auf der Nürtinger Straße von Scharnhausen kommend in Richtung Neuhausen unterwegs, übersah an der Kreuzung zur L 1204 einen an der roten Ampel stehenden Linienbus und fuhr auf diesen auf. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich laut der Polizei, dass die Frau betrunken war. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von mehr als zwei Promille. Die 55-Jährige musste ihren Führschein und eine Blutprobe abgeben. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Im Bus befand sich lediglich der 53-Jährige Fahrer, allerdings keine Fahrgäste.