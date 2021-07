1 Die Polizei prüft nach einem Unfall bei Neckartenzlingen den Verdacht auf Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen 74-Jährigen (Symbolfoto). Foto: imago images/ K. Schmitt via www.imago-images.de

Weil er laut eigenen Angaben eingeschlafen war, kam ein 74-Jähriger auf der B 312 auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Neckartenzlingen - Auf der B312 bei Neckartenzlingen kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 73-Jähriger in seinem Dacia die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. In einer leichten Rechtskurve kam er dabei von nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er die Gegenfahrbahn gekreuzt hatte, prallte er gegen die Leitplanke und schrammte noch mehrere Meter daran entlang, bevor er seinen Wagen in einer Haltebucht stoppte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von geschätzt 4 000 Euro. Laut den Angaben des 74-Jährigen war Sekundenschlaf die Unfallursache. Die Polizei hat wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs die Ermittlungen aufgenommen.