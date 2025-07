Unfall in Neckartenzlingen: Rettungshubschrauber an Reithalle im Einsatz – Frau bei Sturz verletzt

1 Die Verletzte wurde in eine Klinik gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Bei einem Sturz von einem Pferd in einer Reithalle in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstag eine Frau verletzt. Auch ein Rettungshelikopter war im Einsatz.











In einer Reithalle in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend eine Frau von ihrem Pferd gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie schwer, ist nach Angaben der Polizei noch unklar, ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik.

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr, als die Reiterin in der Halle auf ihrem Pferd ritt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie zu Fall. Die Besatzungen eines Rettungshubschraubers und eines Rettungswagens behandelten die Frau vor Ort, bevor sie in eine Klinik gefahren wurde.