Ein 56-jähriger Mann stürzt bei Arbeiten in seinem Garten aus zwei Metern Höhe, landet auf einem Metallteil und wird schwer verletzt. Er wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.















Schwere Verletzungen hat sich ein 56 -jähriger Mann am Wochenende bei privaten Arbeiten in einem Garten in der Straße Im Wasen in Neckartenzlingen zugezogen.

Beim Versuch, den seitlichen Balken einer Pergola zu lösen, fiel er zusammen mit diesem aus etwa zwei Metern Höhe so unglücklich auf ein Metallstück, dass er sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Neckartenzlingen mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.