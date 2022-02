Überfall in Neckartailfingen Seniorin in Wohnung überfallen (Zeugenaufruf)

Am Samstagvormittag wurde eine 89-jährige Frau in ihrer eigenen Wohnung attackiert, gefesselt und bestohlen. Noch ist die Identität der Täter und der Wert des Diebesgutes unbekannt. Die Polizei such nach Zeugen.