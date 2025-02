Unfall in Neckartenzlingen: Baum kippt in Stromleitung

Polizei sucht Zeugen Unbekannte Einbrecher stehlen Elektronik und Bargeld aus Schule

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Schule in der Eberhard-Bauer-Straße in Esslingen eingebrochen. Dazu nutzten sie offenbar zuvor gestohlenes Werkzeug. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.