Eine 90-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch beim Abbiegen in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines 52-Jährigen missachtet und einen Unfall verursacht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.















Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Unfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 297, an der Einmündung Hammetweil ereignet hat. Eine 90-jährige Autofahrerin befuhr gegen 15.50 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Hammetweil herkommend und wollte an der Einmündung nach links in die Bundesstraße in Richtung Neckartenzlingen einbiegen. Dabei übersah sie ein von links kommendes Auto, das in Richtung Mittelstadt unterwegs war. Dessen 52-jähriger Fahrer versuchte noch einen Unfall zu vermeiden. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei der der 52-Jährige nach links von der Fahrbahn in die Böschung abgewiesen wurde.

Verkehrsbehinderungen und rund 20.000 Euro Sachschaden

Während die Unfallverursacherin und ihr 82-jähriger Beifahrer nach derzeitigem Stand der Polizei unverletzt blieben, musste der BMW-Fahrer vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Beseitigungen der Fahrzeugtrümmer war die Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehr musste bis etwa 18.30 Uhr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.