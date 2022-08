1 Der Motorradfahrer musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

In Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) sind am Mittwochmittag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.















Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwochmittag in Neckartenzlingen erlitten. Ein 81-jähriger Autofahrer war laut Polizeiangaben gegen zwölf Uhr von einem Hof herkommend nach links auf die Schulstraße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vom Marktplatz herkommenden und in Richtung Altdorfer Straße fahrenden, 61 Jahre alten Motorradfahrer. Der 61-Jährige konnte sich zunächst auf seinem Motorrad halten, bis er stürzte und nach knapp 60 Metern auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Straßensperrung und 9.000 Euro Schaden

Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungsdienst mit einer schweren Beinverletzung in eine Klinik gebracht. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme musste die Schulstraße gesperrt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro. Das Motorrad musste von einem Abschleppwagen geborgen werden.