Unfall in Neckartenzlingen: 18-Jähriger gerät auf Gegenspur – Auto bleibt auf der Seite liegen

1 Der Rettungsdienst brachte den Unfallverursacher in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe./Symbolbild Rettungsdienst

Bei einem Unfall bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) hat sich am Sonntag ein 18-Jähriger so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht wurde.











Ein 18-Jähriger ist am Sonntag bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) von der Straße abgekommen. Sein Auto blieb schließlich auf der Seite liegen, er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei. Der Mann fuhr gegen 12.10 Uhr in Richtung Altdorf, als er nach einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenspur geriet. Dann versuchte er, gegenzulenken, verlor dabei aber die Kontrolle über seinen Mercedes. Er fuhr am rechten Straßenrand eine Böschung hinauf und kippte nach links. Das Auto blieb auf der Fahrerseite liegen und musste abgeschleppt werden. Der 18-Jährige wurde ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt, zu weiteren Untersuchungen wurde er in eine Klinik gefahren. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.