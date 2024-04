Unfall in Neckartenzlingen: 16-Jähriger stürzt mit Leichtkraftrad gegen Auto – schwer verletzt

1 Der 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) hat sich am Dienstagabend ein 16-Jähriger schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen nach war der Jugendliche wegen eines Fahrfehlers gestürzt und gegen ein Auto geprallt.











Ein 16-Jähriger hat sich am Dienstagabend auf der Metzinger Straße in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen zugezogen. Er war laut Polizei gegen 20 Uhr von Kelterplatz her kommend auf einem Leichtkraftrad unterwegs, als er in einer Rechtskurve stürzte.

Nach ersten Erkenntnissen war der Jugendliche wohl wegen eines Fahrfehlers zu Fall gekommen und dabei gegen einen entgegenkommenden Opel geprallt. Er wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die 64-jährige Opel-Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Motorrad des Jugendlichen auf etwa 1500 Euro.