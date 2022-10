Unfall in Neckarteilfingen

1 Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (Symbolbild) Foto: dpa

In Neckarteilfingen (Kreis Esslingen) hat sich ein Transporter selbstständig gemacht und verursachte eine Kettenreaktion, in der drei Fahrzeuge und ein Anhänger beschädigt wurden. Die Gründe hierfür sind noch unbekannt.















Am Freitagnachmittag hat sich der Transporter eines Paketdienstes selbstständig gemacht und einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursacht. Der 52-jährige Fahrer stellte seinen Transporter kurz vor 16 Uhr in der Grötzinger Straße ab, um ein Paket zu liefern. Dabei löste sich die Handbremse, so dass das Fahrzeug auf ein geparktes Auto rollte. Die Polizei berichtet, dass die Gründe hierfür noch unbekannt sind.



Durch die Kollision wurde das angestoßene Auto wiederum auf einen abgestellten Anhänger geschoben, welcher auf der abschüssigen Straße ebenfalls ins Rollen kam. Der Anhänger stieß schlussendlich mit einem weiteren Auto zusammen, welches am Straßenrand geparkt war. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde von der Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt.