Unfall in Neckartailfingen: Vorfahrt missachtet: Mehrere tausend Euro Blechschaden

Diebstahl in Nürtingen Auf frischer Tat ertappt: Polizei nimmt mutmaßliche Fahrraddiebe fest

Die Besatzung einer Polizeistreife hat in der Nacht auf Samstag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Die Beamten nahmen zwei junge Männer fest, die sich zuvor am Bahnhof Nürtingen an Fahrrädern zu schaffen gemacht hatten.